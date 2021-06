Apple Daily, jornal pró-democracia em Hong Kong, fecha após pressão chinesa

O Apple Daily, jornal pro-democracia de Hong Kong, anunciou nesta 4ª feira (23.jun.2021) que deixará de atualizar seu portal online à meia-noite de sábado (26.jun). A última edição impressa será publicada na 5ª feira (24.jun). A versão em inglês do site do Apple já encerrou suas atividades.

A Next Midia, responsável pelo periódico, afirmou que a decisão foi tomada “com base na segurança dos funcionários”. Mais de 500 policiais da segurança nacional de Hong Kong invadiram a redação do jornal na semana passada. Além disso, 5 funcionários do alto escalão do Apple Daily foram presos em suas casas sob a acusação de “conluio com um país estrangeiro ou com elementos externos para pôr em perigo a segurança nacional”.

Dois deles, o editor-chefe Ryan Law e o CEO Cheung Kim-hung tiveram pedido de fiança negado e permanecerão presos. O secretário de Segurança de Hong Kong, Li Jiacho, também congelou o ativo de 3 empresas relacionadas ao Daily, somando 18 milhões de yuans (R$ 13,9 milhões, pela cotação atual).

Em agosto de 2020, a polícia também entrou na sede do Apple Daily para executar mandados de busca e apreensão. Mais de 200 agentes estiveram na redação do jornal. Jimmy Lai, magnata da mídia, foi preso na ocasião.

Hong Kong aprovou em junho de 2020 a nova lei de segurança nacional. Com ela, as autoridades chinesas estão autorizadas a combater o que enquadram como atividade “subversiva e secessionista” em Hong Kong, aumentando ainda mais o receio de uma redução das liberdades na região semiautônoma da China.

A direção do jornal agradeceu aos leitores em comunicado: “O Apple Daily agradece a todos os leitores, assinantes, anunciantes e pessoas de Hong Kong por seu amor e apoio nos últimos 26 anos. Aqui nos despedimos, povo de Hong Kong, cuidem-se”, diz a nota.

Detalhes sobre a demissão de funcionários serão divulgados posteriormente, bem como os efeitos do encerramento para os assinantes do jornal.