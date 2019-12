"Eu sempre quis ser Papai Noel, mas não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade de alguém chamar um negro para isso. Aí surgiu. Essa era uma das coisas que faltava na minha vida. Uma das coisas que faltava para eu fazer minha resenha lá em cima com Jesus".

Para assumir o posto, o aposentado estudou e tem estudado como lidar com o público. Seu Ubirajara também levou a alegria, que é uma característica pessoal, para o personagem. O objetivo dele é fazer a diferença."Eu comecei a pesquisar como eu iria tratar uma criança com autismo, como deveria tratar uma senhora...cada ser humano. Eu estudei para caramba".

"Eu via que o Papai Noel é aquele que anda com o cajado e só acenando, e disse: 'Eu vou fazer uma coisa totalmente diferente'. Não dá pra ficar sentado o tempo todo. Eu levanto e começo a sambar, pular, brincar. Ficar o tempo todo sentado é ruim", conta.

O "bom velhinho" atende os clientes do Shopping Center Lapa, que tem a temática da decoração inspirada no filme "Madagascar", que se passa na África.

Seu Ubirajara revelou que já recebeu vários depoimentos, e que tem se emocionado bastante com a repercussão e com os pedidos das crianças.

"Eu não esperava essa aceitação das pessoas com um Papai Noel negro. Tem sido ótima a repercussão. Todo o dia eu choro, e as Noeletes [ajudantes do Papai Noel] choram também".

"Tem mulher que me pede marido. Cada dia aparece uma ou duas. Elas falam: 'Papai Noel, eu quero um marido'. Aí eu dou aquela risada bem larga mesmo, procuro saber o nome dela e digo: 'Eu sou Papai Noel, não sou Santo Antônio, minha linda'. Aí todo mundo ri, vem e me abraça. É esse clima de alegria sempre".

O G1 visitou o centro de compras e observou a curiosidade de adultos e crianças. Uma das clientes do shopping que posou com o Papai Noel durante a visita foi a funcionária pública Isabel Cristina Araújo, de 53 anos.

A aposentada Carmosina Ferreira, de 73 anos, também foi pega de surpresa. Ela contou que foi a primeira vez que viu um Papai Noel sendo representado por um homem negro.A aposentada fez fotos com a amiga Zenilde Silva, de 51 anos, que estava com ela. "Me senti com cinco anos", disse Zenilde.