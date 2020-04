Após decreto, prefeito cita sacrifícios e pede que cuiabanos mantenham isolamento

Após baixar um decreto em que estabelece a retomada gradual do comércio, o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) pediu que os cuiabanos não dispersem com o isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Para ele, sem as medidas adotadas pela Capital, a situação seria pior.

Apesar de ser a cidade de Mato Grosso com maior número de casos, está abaixo da incidência nacional do coronavírus.

“Cuiabá só está assim porque partimos para as medidas de isolamento social. Não podemos nos dispersar. O vírus não está controlado. O que está em jogo é a saúde das pessoas. Tudo isso não caiu do céu é fruto de muito trabalho, foco e determinação. É o sacrifício de cada um. São as medidas da Prefeitura. Se não cuidássemos, estaríamos iguais a Manaus, São Paulo e outros”, disse.