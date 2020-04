Após Covid-19, secretário de Saúde contrai bactéria e morre em MT

Divulgação

O secretário-adjunto de Saúde de Sinop, Wirciley Fonseca, morreu na noite desta sexta-feira (24) após mais de 20 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Sinop. Ele foi uma das primeiras pessoas a serem diagnosticadas com Covid-19 no município e desde o dia 29 de março estava sob cuidados médicos.

Apesar de ter sido diagnosticado com a doença, a morte do secretário não teria sido decorrente dela. Segundo o sogro de Wirciley, o secretário de Finanças, Astério Gomes, o genro já havia superado o coronavírus e contraiu uma infecção bacteriana.

"Temos o exame. Ele superou o Covid, se recuperou e ficaram as complicações. A bactéria descontrolou", contou Astério ao site Só Notícias.

Wircicley foi um dos primeiros registros de Covid-19 em Sinop. Ele foi internado antes mesmo de ter confirmada a doença, o que ocorreu dias depois.

“O Wirciley foi um dos primeiros registros que tivemos, mas como ele apresentou desconforto, foi encaminhado para a UTI. Lá, o desconforto permaneceu e houve a necessidade de entuba-lo para preservar os pulmões”, relatou o secretário de Saúde, Kristian Barros, que também contraiu a Covid-19, mas já está curado.

O secretário-adjunto será velado e sepultado ainda neste sábado. Ele deixa a esposa e 2 filhos.