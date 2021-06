Após 5ª derrota, ex-Sesp não pode mais recorrer contra inquéritos

MidiaNews

Após sofrer cinco derrotas judiciais, o recurso do ex-secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, contra dois inquéritos policiais da chamada “Grampolândia Pantaneira”, em que ele é investigado, transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Isso significa que, em tese, o ex-secretário não pode mais recorrer das decisões.O termo da baixa definitiva do processo foi publicado na última terça-feira (22).

O esquema de escutas telefônicas ilegais aconteceu entre 2014 e 2015, entre a eleição e a gestão do ex-governador Pedro Taques.

Rogers entrou com o primeiro recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.Depois, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nessa Corte, ele sofreu duas derrotas.

A primeira foi uma liminar do ministro Ribeiro Dantas e a segunda colegiada, da Quinta Turma do STJ.

Não satisfeito, apelou ao STF e também amargou duas derrotas. A primeira, uma liminar da ministra Rosa Weber, e a segunda colegiada, da Primeira Turma. Esta última foi decidida de forma unânime no último dia 8 de junho.

Em todos os recursos, Jarbas alegava ser inocente e afirmava, entre outras coisas, que houve parcialidade enquanto o inquérito era conduzido pelos delegados Flávio Stringueta e Ana Cristina Feldner e também pelo desembargador Orlando Perri.

Em seu voto, a ministra Rosa Weber rechaçou os argumentos e disse que a “atuação de ambos os delegados e do Tribunal de Justiça foi pautada na imparcialidade e objetividade”.

Veja fác-simile:

Denunciação caluniosa

Em um dos inquéritos, Jarbas é acusado de atrapalhar as investigações que apuraram o esquema de escutas clandestinas no Estado - ele, inclusive, foi detido na Operação Esdras, em 2018.

No outro inquérito, o ex-secretário de Taques é acusado da prática dos crimes de usurpação de função pública, abuso de autoridade, denunciação caluniosa e prevaricação contra as delegadas de polícia Alana Cardoso e Alessandra Saturnino.

Coação

As investigações que citam Jarbas apontam que ele teria cometido diversos atos no sentido de atrapalhar as investigações sobre o esquema ilegal de grampos.

Um deles teria sido usar um tenente, do setor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, apontado como seu “braço direito”, para cooptar e coagir um tenente-coronel a ajudar o grupo.

Ainda segundo a investigação, Jarbas teria obtido um depoimento da delegada Alana Cardoso de forma ilegal, mediante coação, no intuito de investigar - de forma transversal - o promotor Mauro Zaque, autor da denúncia sobre os grampos ilegais.

Jarbas também é acusado de ter transferido uma agente da Secretaria de Segurança Pública para a unidade onde os investigados prestavam depoimentos sobre o esquema.

Seu objetivo seria obter informações privilegiadas sobre a investigação. Além disso, ele também teria repassados dados sigilosos sobre a investigação ao ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques.