Apoio político vem com aprovação do povo, diz Nelsinho sobre Campo Grande

Presidente regional do PSD, o senador Nelsinho Trad disse acreditar que os apoios políticos à reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD), em Campo Grande, virão ‘no vácuo’ da aceitação popular.

“Eu conto com o apoio da população, porque eu acho que o Marquinhos está fazendo uma boa gestão e está sendo reconhecido por isso. As pesquisas indicam isso. Ele tem que continuar focado nessa questão, administrativa”, defendeu o senador, ao participar de evento da Justiça Eleitoral na sede do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), na tarde desta segunda-feira (16).

Questionado se espera reciprocidade do PSDB nas próximas eleições, depois do apoio de Marquinhos à reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o senador avaliou que “os apoios políticos normalmente vêm nesse vácuo” da aceitação popular.

Nelsinho defendeu ainda que a hora de se costurar as alianças será no meio do próximo ano e qualquer composição antes disso seria prematura. “O que o Marquinhos tem que fazer é se credenciar pra ter esse apoio. Aí fica mais fácil”, finalizou.