Apoio de Sicredi ajuda Raimundo a realizar seu sonho

Com sua história iniciada há 118 anos no Brasil, o Sicredi nasceu no Sul do país e avançou para outras regiões até chegar a Mato Grosso, há 30 anos. No território mato-grossense está ao lado de gente sonhadora e com ela mira o mesmo ideal: a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos negócios dos seus associados e das comunidades onde está presente. Dessa história também é protagonista a Sicredi Sul MT, uma das 110 cooperativas de crédito do Sistema Sicredi.

Em 2020, a cooperativa comemora três décadas de fundação, e ao longo de todo esse período ajudou a construir e a mudar a história dos seus associados, número que hoje passa de 41 mil, espalhados por 10 municípios da região sul mato-grossense. Além de promover a inclusão financeira, a cooperativa auxilia seus associados a tomarem as melhores decisões para realizar seus sonhos, melhorar e expandir seus negócios, produzir mais e melhor, sempre com respeito às necessidades de cada um.

Foi o que aconteceu com o produtor da agricultura familiar de Rondonópolis José Raimundo Santos, de 45 anos. Nascido na cidade, é de uma família de pequenos produtores apaixonados pela terra e pela agricultura. Tem um sítio de 25 hectares no distrito de São Lourenço, a 40 km de Rondonópolis, onde a vida toda criou gado solto no pasto, mas com um sonho que sempre matutava na cabeça: ter um bananal. Por ser uma atividade nova na região, José Raimundo pesquisou bastante. Fez muitos levantamentos, colocou as contas na ponta do lápis.

Com 12 anos de relacionamento com o Sicredi, buscou a instituição financeira cooperativa para ajudá-lo a tirar os seus sonhos do papel e conseguiu. Teve um crédito de R$ 280 mil liberado, com o qual pode investir no preparo do solo, na compra de todos os corretivos necessários como gesso e calcário, adubos e mudas. Montou todo o sistema de irrigação, que sozinho consumiu R$ 70 mil. Mas valeu a pena.

Junto com a banana nanica, variedade que ele cultiva, vieram também novas oportunidades de trabalho no sítio. Com uma cultura que demanda trabalho manual, com cortes e transporte da fruta, ele tem cinco colaboradores fixos, com registro na carteira de trabalho.

Por causa da irrigação, ele consegue produzir o ano todo e não tem uma produção excessiva no período da safra – logo após o período chuvoso –, como acontece com outros produtores de banana. Com isso, consegue manter frequência no fornecimento para os seus clientes e renda o ano todo, com pouca oscilação no preço. O retorno financeiro decorrente dessa cultura, que rende cerca de oito toneladas por semana, tornou a banana a principal atividade agropecuária do pequeno produtor, que mantém o gado em uma área da propriedade.

“Se não fosse a parceria do Sicredi e a confiança que a instituição financeira cooperativa teve em mim e na minha atividade, não teria tornado meu sonho realidade. Não teria diversificado minha atividade, gerando emprego para cinco famílias da minha região. Agradeço muito ao Sicredi pela confiança”, declara José Raimundo, que é casado com Gidelma Oliveira Batista dos Santos, 33 anos, com quem tem dois filhos, os gêmeos João Miguel e Mateus Feliciano, de 4 anos. Também é pai de Daise Vitória Barbosa dos Santos, de 17 anos.

Sobre a Cooperativa

A Cooperativa Sicredi Sul MT é uma instituição financeira cooperativa associada ao Sistema Sicredi S.A., comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Presente nas cidades de Rondonópolis, Pedra Preta, Alto Taquari, Alto Garças, Alto Araguaia, Itiquira, São José do Povo, Ouro Branco do Sul, Guiratinga e Tesouro, possui mais de 41 mil associados. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br/sulmt.