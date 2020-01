Aplicativo facilita execução de obras de asfaltamento

Por meio do GDF Presente, Administração Regional do Itapoã e o Governo do Distrito Federal intensificaram as ações do programa Buraco Zero e já catalogaram todos os pontos esburacados na cidade. O sucesso da triagem foi assegurado com a adaptação do aplicativo desenvolvido com este intuito, em sistema de cadastramento georreferenciado.

A administração regional manifestou gratidão ao GDF, na figura do governador Ibaneis Rocha, do secretário de Governo, José Humberto, e do secretário-executivo de Cidades, Fernando Leite, pelas ações de melhoria em favor da população do Itapoã.

“Na semana passada, sob nosso chamado, tivemos uma ação inédita sobre este atendimento, em que nove toneladas de massa asfáltica foi usada. O GDF, junto com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), nos atendeu e, junto com a nossa equipe, foram tapados todos os buracos da avenida comercial Del Lago. A avenida possui 85% do nosso comércio, e o grande fluxo de carros e ônibus se faz real todos os dias, em um número muito grande. Ficamos imensamente gratos por esta ação ímpar”, comemorou o administrador interino do Itapoã, Valdemar Medeiros.