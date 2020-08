Anão que Bolsonaro confundiu com criança é vereador em Sergipe

Divulgação

O anão que o presidente Jair Bolsonaro pegou no colo pensando ser uma criança, é o vereador José Eraldo de Jesus Santana, de Itabaianinha. Ele ficou famoso no vídeo que viralizou nas redes sociais, onde encontrou com o presidente em Aracaju. Ao final da matéria assista ao vídeo que correu as redes sociais.

José Eraldo, de 44 anos, é conhecido como ‘’Zé Miúdo’’ e diz não se importar com o apelido. Inclusive prefere ser chamado assim.

Segundo o Metrópoles, sobre a grande repercussão e o fato de alguns internautas terem acreditado que Bolsonaro o confundiu com uma criança, o vereador ri.

“Eu acho que o povo pensou isso porque tinha gente gritando: ‘Tem mais criança, tem outra criança'”, contou. No vídeo que virou hit, é possível ouvir a voz de uma mulher cobrando o presidente que tirasse foto com as crianças presentes no local.