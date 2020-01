Aline Riscado sobre substituir Sabrina Sato na Vila Isabel: 'Rola uma dificuldade em ser aceita por completo'

MUSA DO CARNAVAL

Aline Riscado está de volta à Sapucaí. E em grande estilo. A atriz e bailarina, revelada há dez anos no balé do Faustão, faz sua entrada triunfante no carnaval de 2020 como rainha de bateria da Vila Isabel.

Aline ocupa o cargo deixado pela apresentadora Sabrina Sato, que reinava desde 2011. E entre a resistência da comunidade e uma suposta compra do cargo, Aline garante estar tranquila para brilhar sem ressentimentos.

“Falaram muito que pagaram para eu ocupar esse cargo. Só que sempre fui contra essa coisa de pagar para ser rainha de bateria. Acho que não tem necessidade", afirma Aline. "É claro que, se você puder ajudar a escola com dinheiro, se houver necessidade, não custa nada. É uma troca."

Aline posou para um ensaio exclusivo para o G1 inspirado no enredo da Vila, que vai contar a história de Brasília através de uma lenda indígena.

Aline Riscado foi escalada pela Vila Isabel para ocupar o cargo deixado pela apresentadora Sabrina Sato — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Já sobre sua antecessora, Aline é só elogios. "Não existe comparação para duas pessoas, duas mulheres, completamente diferentes. Me inspiro muito na Sabrina", destaca.

"Quando começaram polemizar e criar uma situação de que eu tinha roubado o lugar dela, fiquei muito triste, porque é uma pessoa de quem eu quero estar próxima -- e não ser inimiga, como tentaram criar", lamenta.

"A Sabrina é uma referência de carisma e de estilo no carnaval. É uma honra substituí-la -- e alguém tinha que fazer isso."

Aline Riscado foi bailaria do Domingão do Faustão e é a nova rainha de bateria da Vila Isabel — Foto: Marcos Serra Lima/G1

O 'sim' do seu novo reino

Como qualquer substituição, ascender ao trono não tem sido fácil para Aline Riscado. E a comunidade ainda se adapta com a recém-chegada.

"Rola uma dificuldade em ser aceita por completo, mas já melhorou muito. Já foi muito pior a reação das pessoas na quadra", confessa.

"Eu sabia que não seria fácil, mas eu gosto de desafios. Ninguém é adorado por todo mundo, porque somos pessoas diferentes. Mas acho que estou conseguindo atingir positivamente o máximo de pessoas que eu posso na Vila Isabel. E estou fazendo o meu, sem querer forçar nenhuma situação", analisa ela.

"Eu me questionei muito quando toda essa história começou, se eu precisava mesmo passar por esse desgaste. Quero estar na escola para somar, me divertir e representar bem a comunidade", diz.

"Quem me escolheu foi porque confia em mim. Quem não gosta de mim ainda está me conhecendo, está dando uma oportunidade porque eu estou sendo de verdade lá. E o meu de verdade é ser feliz e poder dar atenção ao máximo de pessoas que eu puder", sublinha.

Aline Riscado posa para ensaio de carnaval exclusivo do G1 — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Críticas na internet e fofocas

Presença constante nas redes sociais e na mídia, Aline Riscado vê seu nome circular facilmente nas manchetes. Seja pela sua última viagem, uma ida à praia ou até mesmo um novo namorado. Nada disso, segundo a própria, a atinge.

"Lido bem com a internet porque sei usar de uma forma saudável. Lógico que, uma coisa que você lê em um dia que está triste, vai te atingir com muito mais força", compara.

"Eu leio muita coisa que falam de mim, principalmente nos comentários de fotos, leio também as matérias sobre mim. Só que as pessoas acreditam em tudo que é escrito. É muito mais fácil acreditar em mentiras que são publicadas e isso virar o assunto do dia. Existe um prazer nas pessoas de falar da vida das outras", pontua.

Aline Riscado conta que lida bem com os comentários que lê na internet — Foto: Marcos Serra Lima/G1

