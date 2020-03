Alan Malouf ainda não pagou combinado em delação

Divulgação

Ministro Marco Aurélio, membro do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido do Ministério Público, determinando que a Sétima Vara Criminal de Cuiabá volte a prestar informações sobre o cumprimento da delação premiada firmada pelo empresário Alan Malouf. A decisão é do dia 21 de fevereiro.

As informações atualmente disponíveis, segundo o ministro, dão conta que Malouf deixou atrasar duas parcelas da restituição prevista em seu acordo de colaboração. Conforme divulgado, o acordo de delação prevê o pagamento de 10 parcelas de R$ 212 mil. A segunda parcela, que estava prevista para ser paga no dia 31 de dezembro de 2018, foi quitada em 27 de maio de 2019, em valor atualizado de R$ 233 mil.



A terceira parcela, prevista para ser paga durante o mês de julho de 2019, consta como ainda pendente. Segundo esclarecimento, em 16 de setembro de 2019 foi deferido dilação de prazo por mais 60 dias (contando desde a decisão). Ou seja, Malouf tinha até o dia 16 de novembro para quitar a terceira parcela. Além dos atrasos constatados, há falta de informações sobre o pagamento da primeira parcela, que era prevista para o dia 31 de julho de 2018.



“Cabe acolher o preconizado pela Procuradoria-Geral da República. Oficiem ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando as informações pretendidas”, explicou.



Delação



O empresário Alan Malouf se comprometeu a pagar R$ 5,5 milhões como parte do seu acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF).



Exatos R$ 4 milhões são referentes a multas. Restante, R$ 1,5 milhão será pago como indenização por danos morais pelos crimes cometidos.



Do total que Alan Malouf irá pagar aos cofres públicos, R$ 3,3 milhões serão quitados via imóveis de propriedade do delator.



O restante do valor está sendo dividido em 10 prestações. Justamente as prestações que estão sofrendo com atraso.



Outro lado



A defesa de Alan Malouf não comenta sobre a delação premiada.