Advogada confirma disputa ao Senado e prefeitura neste ano

Oficializada pelo PROS (Partido Republicana da Ordem Social) como pré-candidata à eleição suplementar para o Senado, no dia 26 de abril, a suplente de deputada federal e secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, advogada Gisela Simona, garante que vai para a disputa como cabeça de chapa de seu partido para concorrer à vaga da senadora cassada Selma Arruda (Podemos). Ela diz ainda que a disputa ao Senado não interfere em outro projeto político seu, a prefeitura de Cuiabá, que terá eleições em outubro deste ano.

Em entrevista para o Programa Resumo do Dia, na TV Brasil Oeste, Gisela afastou a possiblidade de vir a compor como suplente na chapa do vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (PDT). “Nós não temos negociação nesse sentido [com o PDT]. O que tem é o desejo do PROS de ter essa representação popular e isso passa por meu nome estar à frente da chapa”, garantiu Gisela.

Nas últimas eleições, em 2018, Gisela Simona concorreu para o cargo de deputada federal e obteve 50.682 votos, ficando na primeira suplência.

Com forte atuação à frente do Procon, em defesa do consumidor, Gisela quer levar para o Senado esta bandeira, caso seja eleita. Ela entende que pode ser uma candidata diferente em relação a outras candidaturas ligadas a segmentos econômicos. “Acreditamos que além de alguns interesses econômicos específicos, o nosso Estado merece que tenha uma representação de fato popular, que defenda interesses que vão além, por exemplo, do agronegócio e eu quero ser aí, na verdade, uma senadora dos consumidores”, explicou Gisela Simona, que é a presidente municipal do PROS em Cuiabá.