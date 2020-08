Adolescente engravida do pai, tem bebê e morre no Amazonas

DIVULGAÇÃO

Uma menina de 12 anos, que terá o nome preservado, teve a infância e o futuro roubados pelos abusos sexuais praticados pelo próprio pai. Ela engravidou do genitor aos 12 anos. Segundo o G1, meses depois, se tornou mãe e morreu por complicações de saúde causadas por uma gestação de alto risco.

A adolescente morava em uma comunidade ribeirinha no município de Coari, no interior do Amazonas, junto com os pais e cinco irmãos. Ela contou para as assistentes sociais que foi abusada pelo pai durante anos, quando ficava sozinha com ele.

"Sempre que a minha mãe viajava para a cidade, ele aproveitava a ausência dela e dos meus irmãos para fazer isso comigo", disse a adolescente ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Coari. A garota revelou que costumava chorar muito durante os abusos e pedia "pelo amor de Deus" para o pai parar.

O caso foi levado às autoridades policiais. O pai, que hoje está preso, fugiu logo após a descoberta da gestação. Ele nega os abusos sexuais. Um exame de DNA comprovou que ele é o pai do bebê da própria filha.