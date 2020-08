Ação foca em jovens para prevenir acidentes de trânsito

REDAÇÃO

Motoristas e pedestres que passaram pelas avenidas Isaac Póvoas e Tenente Coronel Duarte (Prainha) na tarde desta quinta-feira (13), receberam máscaras de proteção e álcool gel, para proteção contra o novo coronavírus. No entanto, o foco principal da blitz educativa realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e o Conselho Municipal da Juventude (Conjuv) foi oferecer orientação quanto aos cuidados a serem tomados no trânsito, sendo o público alvo, os jovens e adolescentes.

Essa blitz faz parte do cronograma de ações da Semana da Juventude, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, celebrado no dia 12 de agosto. O principal objetivo desta data é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes futuros do planeta.

“Quando conscientizamos os jovens, conseguimos diminuir os impactos. Por essa razão, que incluímos dentro da programação da Semana, essa blitz educativa. E esse é um dos objetivos, pois mesmo com a pandemia e o isolamento social, os acidentes não diminuíram, disse o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Juarez França.

“Dados demostram que nesse momento de pandemia, principalmente, os jovens e adolescentes são os que estão mais têm saído de casa. Por isso, a importância dessas atividades de sensibilização coletiva, a fim de evitar registros de acidentes”, disse a secretária executiva do Programa Vida no Trânsito, Ana Karolina Botelho Sales da Silva.

Estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam que 400 mil jovens e adolescentes morrem em acidentes de trânsito anualmente. As principais infrações cometidas por esse público são: dirigir o veículo sem CNH, dirigir embriagado, não usar o cinto de segurança, exceder a velocidade permitida e dirigir falando ao celular.

“É com o intuito de sensibilizar o maior número de pessoas, quanto ao cuidado e respeito as leis contidas no Código de Trânsito Brasileiro, que a Semob sempre trabalha com essas ações populares”, pontuou Karolina,