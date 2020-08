Abordagem resulta no acolhimento de mais um morador em situação de rua

Após mais uma ação de abordagem aos moradores em situação de rua, realizada na terça-feira (04), mais uma pessoa foi acolhida para o Albergue Manoel Miraglia. A equipe de abordagem da Assistência Social foi o loco verificar a real necessidade das pessoas que estão acampadas na região do Terminal Rodoviário Eng. Cássio Veiga de Sá.

De acordo com a coordenadora de Atenção Especial, Maggie Carolina, o local faz parte da rotina de trabalho, dentro da rota de visitas diárias, tanto dos moradores em situação de rua como para a população imigrante. “Válido lembrar que, essa não foi a primeira vez que a equipe realizou a visita nesse local. Já passamos todas as informações, serviços de acolhimento existentes no município e sobre a importância do isolamento social, nesse momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus”, comentou a coordenadora.

No local, estão acampados cerca de 16 pessoas, todas do sexo masculino e nenhuma criança. O único idoso foi acolhido na unidade. “Iremos continuar trabalhando, visitando a região. Quanto mais pessoas acolhidas, menor o risco de proliferação da COVID-19 e menos pessoas expostas nas ruas. Ficamos felizes com cada pessoa acolhida em nossa rede de assistência social”, completou.

Além das ações de abordagem, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, desde o início da adoção de medidas de enfrentamento à pandemia, está entregando marmitas para as pessoas que não aceitam ir para as unidade de acolhimento ou para o Hotel Albergue.

Os trabalhos são realizados pela equipe de abordagem, de segunda a sábado, sendo entregues 350 refeições por dia. O trabalho teve início no final do mês de março, período em que a Prefeitura adotou várias medidas de enfrentamento a Covid-19.

Vale ressaltar que as ações de acolhimento emergencial da população em situação de rua nesse momento são realizadas diuturnamente pelas equipes dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Capital.

Atualmente, a rede de Assistência conta com três unidades dos albergues municipais, sendo o Manoel Miráglia, da Guia e do Porto. Além desses, está em funcionamento o programa Hotel Albergue, por meio de uma parceria realizada com uma Rede de Hotéis, sendo mais um ponto de apoio para abrigar essas pessoas.

“Graças a sensibilização da gestão e todos os esforços da primeira-dama Márcia Pinheiro, estamos alcançando êxito em nossos trabalhos. Estamos muito satisfeitos com os resultados. Aos poucos, estamos conscientizando as pessoas em situação de rua sobre a importância do isolamento social”, pontuou.

A distribuição das vagas é feita de acordo com o perfil de cada atendido. Os albergues municipais são para pessoas em trânsito ou que vieram para Cuiabá e não conseguem voltar de imediato. Já o Hotel Albergue é para aquelas que já estão há algum tempo em lugares de grande concentração desse público, como o Morro da Luz, Praça do Porto, Rodoviária e Beco do Candeeiro.

“Esse trabalho de sensibilização é permanente. É meta do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e da nossa primeira-dama Márcia Pinheiro oferecer acolhimento para o maior número possível de pessoas em risco de vulnerabilidade social. Sabemos que muitos ainda são resistentes, mas com esse trabalho contínuo, aos poucos, vamos alcançando os resultados esperados”, finalizou.