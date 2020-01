A Prefeitura de Cuiabá divulga a lista dos classificados para vagas em creches, CEICs, CMEIs e CEEIs

A Prefeitura de Cuiabá divulga nesta terça-feira (21), a lista dos alunos novos classificados na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, para as vagas nas unidades de creche, Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEICs), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEIs), da rede pública municipal de Ensino. Os pais ou responsáveis devem comparecer nas unidades educacionais onde fizeram a solicitação para efetivar as matrículas. O período para efetivação da matrícula vai desta quarta-feira (22), até sexta-feira (24).

A solicitação de matrícula para essas unidades foi realizada via web no mês de dezembro. No total, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou para a faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, 4.053 vagas nas Regionais da Capital.

A coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE), Angely Arruda orientou os pais que devem conferir atentamente as listas, que foram disponibilizadas por Regional. “O pai ou responsável que não fizer a efetivação da matrícula no prazo, levando os documentos solicitados, perderá a vaga”, explicou ela.

A classificação foi feita após análise das solicitações de matrícula com base nos critérios estabelecidos na Portaria 500/2019/GS/SME e no Decreto 6.292, de 12 de junho de 2017 que determinam os procedimentos de matrícula e o atendimento prioritário para as crianças com necessidades especiais, beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal, renda familiar e, no caso de existir empate, a maior proximidade da residência da criança.

Para atender essa faixa etária, a rede pública municipal de Educação possui 49 creches, dois Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEICs), 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e dois Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI).

As solicitações que não foram atendidas foram listadas como aguardando vaga.

Para informações a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o telefone 0800 646 2003.