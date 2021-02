Em mensagem enviada para a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) disse estar de “alma lavada” por entender que fez o melhor em seu primeiro mandato. Segundo ele, conquistou a reeleição com “suor, paixão e de mãos dadas com o povo cuiabano”.

A mensagem foi lida pelo ex-vereador e secretário de Governo Luís Cláudio (PP). O prefeito não pôde comparecer à sessão.

“Quem fala aqui é um cidadão com a alma lavada e a consciência tranquila. Tranquila por saber que fez o melhor que pôde nesses primeiros quatro anos de mandato, com muitas dificuldades e encarando de frente uma pandemia jamais vista”, disse ele no texto.

"Estamos fazendo história que nossos netos irão estudar. E estaremos lá nos livros, mostrando que cuidamos bem da nossa população, com medidas, às vezes, duras, mas extremamente necessárias”, acrescentou.

Não abrirei mão de que sejamos ouvidos e de que nossas opiniões sejam respeitadas

Na mensagem, o prefeito destacou os avanços e as obras da sua gestão nos últimos quatro anos e afirmou que irá corrigir erros e avançar em ações para a população no segundo mandato.

“A situação atual da cidade é muito melhor do que a que recebemos em 2017, pois construímos os alicerces. Temos, hoje, um projeto nítido da Cuiabá que queremos, que precisamos e que idealizamos para nossa população”, afirmou.

“Continuaremos dando prioridade às áreas de saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana e infraestrutura, nos quais Cuiabá avançou muito, mas que muito ainda precisa ser feito”.

Por fim, Emanuel falou sobre a mudança do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para o ônibus de trânsito rápido (BRT) pelo Governo do Estado. Afirmou que não abrirá mão de que a Prefeitura e a população de Cuiabá sejam ouvidas no processo.

“Para defendermos Cuiabá, criamos o comitê para que a mudança ou não do modal seja discutida. Não abrirei mão de que sejamos ouvidos e de que nossas opiniões sejam respeitadas”, disse.

Leia a mensagem na íntegra:

Sr. Presidente,

Senhoras e senhores vereadores

Apresento a esse ínclito parlamento municipal, agora como prefeito reeleito da nossa capital. Queremos saudar a todos nesta solenidade de abertura da 24ª Legislatura desta Casa de Leis e dizer da nossa felicidade ao retornar aqui neste segundo mandato conquistado com suor, paixão e de mãos dadas com o povo cuiabano.

Não foram tempos fáceis os que enfrentamos na Prefeitura de Cuiabá, mas de muito aprendizado e conquistas.

Quem fala aqui é um cidadão com a alma lavada e a consciência tranquila. Tranquila por saber que fez o melhor que pôde nesses primeiros quatro anos de mandato, com muitas dificuldades e encarando de frente uma pandemia jamais vista. Estamos fazendo história, a história que nossos netos irão estudar. E estaremos lá nos livros, mostrando que cuidamos bem da nossa população, com medidas às vezes duras, mas extremamente necessárias naquele momento.

A situação atual da cidade é muito melhor do que a que recebemos em 2017, pois construímos os alicerces

Voltamos a afirmar que governo para todos, mas defender os interesses dos mais humildes é o nosso dever como gestor e como ser humano. E foi assim, seguindo essa premissa que mais uma vez nos tornamos o escolhido do povo cuiabano para liderar o destino da nossa amada capital nos próximos quatro anos, depois de uma campanha política extremamente desgastante, a voz do povo falou mais alto e a democracia venceu, livre e soberana.

É uma responsabilidade enorme tornar-se o prefeito com o índice de aprovação mais elevado ao final de seu mandato. Bater a marca dos 86% de aprovação me deixa em estado de êxtase e me faz ter forças para trabalhar ainda mais para superar essa marca. A minha própria marca!

Sabemos que, a partir de agora, cabe ao prefeito corrigir o que deve ser corrigido e avançar com maior determinação no que está dando certo, para consolidar as conquistas populares.

O desafio é grande, porém maior é a nossa disposição em vencê-lo.

Nesses quatro anos de gestão, juntamente com a parceria desta Casa de Leis, mudamos Cuiabá; hoje, afirmamos que os verbos acelerar, crescer e incluir vão reger Cuiabá nos próximos quatro anos com a ajuda daqueles que querem trabalhar conosco por uma Cuiabá ainda melhor e mais humanizada.

A situação atual da cidade é muito melhor do que a que recebemos em 2017, pois construímos os alicerces e temos hoje um projeto nítido da Cuiabá que queremos, que precisamos e que idealizamos para nossa população.

Temos convicção que o investimento público, aliado ao privado são capazes de dar grande impulso aos nossos projetos de crescimento e fortalecimento da economia da nossa capital.

Já dei a missão para nossa equipe para que estudem e nos apresente um conjunto de medidas para aceleração do desenvolvimento de Cuiabá. Essas ações precisam ter como base estímulos às PPPs e apoio as pequenas e microempresas tão penalizadas nesta pandemia. Muita coisa boa está por vir. Vamos sair dessa fase difícil maiores do que entramos.

Mesmo enfrentando tantas provações nestes últimos tempos, nossa equipe financeira se manteve firme e transparente

Mesmo enfrentando tantas provações nestes últimos tempos, nossa equipe financeira se manteve firme e transparente, o que é a base para que uma cidade possa progredir, a saúde financeira aliada à atenção aos mais carentes, continuarão norteando nossa gestão.

O maior e mais completo hospital do Centro-Oeste, o Hospital Municipal de Cuiabá - Dr. Leoni Palma de Carvalho (HMC) foi entregue à população há exatos dois anos e um mês, neste período atendemos milhares de pessoas, a maior parte delas, vindas do interior e mesmo com repasses atrasados do governo do Estado, estamos conseguindo proporcionar qualidade de vida e saúde digna ao nosso povo. O HMC é uma realidade!

Durante o auge da pandemia, criamos 135 leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid-19, mais uma vez Cuiabá abraçou o interior do estado, garantindo leitos para aqueles que procuravam a capital para se tratar. Esse é o retrato da humanização do nosso governo.

Lançamos ainda o Contorno Leste símbolo desse novo momento de resgate da autoestima do povo cuiabano. O novo corredor comercial beneficiará cerca de 200 mil pessoas, de mais de 50 bairros da Capital. Serão 17,3km de extensão até a ligação com a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). É a maior obra estruturante da história de Cuiabá. Isso só foi possível, graças ao nosso controle financeiro e boa gestão fiscal que nos proporcionou conquistar empréstimos junto as principais instituições financeiras para a realização desse antigo sonho cuiabano.

No perímetro urbano, a gestão entregou o primeiro viaduto construído 100% pelo Município. Localizado na Avenida Edna Maria Albuquerque Affi (Av. das Torres), o viaduto José Maria Barbosa – Juca do Guaraná “Pai” já está em pelo uso pela população. O mesmo benefício também está sendo levado para a Avenida Manoel José Arruda (Av. Beira-Rio) que, em breve, contará com o viaduto Murilo Domingos.

Continuaremos dando prioridade às áreas de saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana e infraestrutura, nos quais Cuiabá avançou muito, mas que muito ainda precisa ser feito.

Senhoras e senhores, fiz um compromisso com a população cuiabana, de que este próximo mandato seria de mais desenvolvimento, com distribuição de renda, educação e saúde de qualidade.

Para termos um crescimento acelerado, duradouro e justo, devemos articular cada vez mais e melhor uma política social capaz de distribuir renda, gerar emprego e inclusão.

Dessa forma, estamos fortalecendo os programas sociais já existentes, como o Cuidando da Gente, Siminina, Bom, de bola, bom de escola, Doe amor, doe cobertor, Natal sem fome, Qualifica Cuiabá e criando o Cuiabaninho que irá assistir os nossos meninos, tão necessitados de atenção.

É preciso garantir o crescimento de todos, diminuindo desigualdades entre as pessoas e as regiões. Uma boa articulação política e o apoio de políticos de bem, que pensam numa capital mais desenvolvida, são extremamente necessários neste momento de mudança e crescimento, com os olhos voltados para o futuro de uma cidade tricentenária, mas ao mesmo tempo, futurista.

Portanto, é prioridade para nossa gestão a defesa e luta incansável para assegurar a conquista de um modal de transporte moderno e que supra as necessidades de uma população que clama pelo mínimo de conforto e dignidade para executar suas tarefas do dia a dia.

Para defendermos Cuiabá, criamos o Comitê de Análise Técnica para Definição do Modal de Transporte Público da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, para que a mudança, ou não do modal seja discutida com quem realmente precisa ser ouvido...a população cuiabana. Não abrirei mão de que sejamos ouvidos e de que nossas opiniões sejam respeitadas.

Senhoras vereadoras e senhores vereadores, estamos passando por um período de grande descrédito na política e em algumas das nossas instituições. Mas isso se dá por conta da elitização de alguns segmentos. O político tem que estar onde o povo está, ouvir o que o povo quer falar e fazer em consenso o que for melhor democraticamente para todos. Ouvir ainda mais a voz das ruas, esse é meu maior objetivo neste mandato.

Nossa gestão nunca foi, nem é "populista". Esta gestão foi, é e será popular.

Conclamamos todos a serem partícipes e protagonistas da construção desse ideal desejável de sociedade; Vamos elogiar, criticar, sugerir, fiscalizar sempre com intuito de união para assegurar as conquistas para Cuiabá e nossa gente; e não é por mim que peço.......é pela nossa amada população cuiabana que nos elegeu e que merece o melhor de nós.

Respeitando as convicções, rogamos apoiar o que for bom para nossa cidade, para nosso povo e para o futuro dos nossos filhos e netos.

Muito obrigado !!