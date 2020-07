72% das pessoas atendidas no Centro de Triagem são de Cuiabá

São de Cuiabá mais de 72% das pessoas que buscaram atendimento nos cinco primeiros dias de funcionamento do Centro de Triagem Covid-19, na Arena Pantanal. A iniciativa é uma ação do Governo do Estado em auxílio à Atenção Básica, que é uma atribuição das gestões municipais.

Várzea Grande, a segunda maior cidade de Mato Grosso, representa 20,11% dos atendimentos com suspeita de Covid-19 realizados no complexo de saúde do Governo Estadual, ou seja, 507 pessoas.

Já os demais municípios, incluindo a Baixada Cuiabana, ocuparam 7% dos atendimentos feitos até a segunda-feira (27.07). No total, 2.520 pessoas foram atendidas, sendo 22% confirmadas para covid-19.

"Os atendimentos têm sido um sucesso e ocorrido dentro do planejado. Acreditamos que nos próximos dias teremos condições de aumentar a capacidade de atendimento, caso seja necessário. Com esse apoio do Governo do Estado conseguiremos auxiliar os municípios no tratamento precoce e, consequentemente, mitigar o contágio da Covid-19 em Mato Grosso”, diz Patrícia Neves, diretora do Hospital Estadual Santa Casa, unidade que coordena o funcionamento do Centro.

De quarta-feira a segunda-feira (22 a 27.07), 549 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus e 1.451 saíram do local com o kit de medicação, após prescrição médica. Nesse período, os médicos prescreveram exames de tomografia para 78 pacientes e três foram encaminhados para internação via Central de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Centro de Triagem é uma das medidas já adotadas pelo Governo do Estado como forma de evitar o agravamento da doença em pessoas que inicialmente apresentam sintomas leves. Para os casos graves, a porta de entrada continua sendo as unidades de saúde da rede municipal, como Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro.

Como funciona o Centro

O atendimento no Centro de Triagem funciona das 7h às 17h. São entregues até 600 senhas das 6h às 6h45. É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

Para saber mais sobre o passo a passo de como é o atendimento, clique aqui.

O Centro conta com uma equipe de 20 médicos, que atenderá adultos com sintomas leves da Covid-19. No local, será possível realizar o Cadastro Nacional de Saúde (CNS), a testagem rápida, o atendimento médico, a tomografia e a retirada de medicamentos, caso haja a prescrição médica.

Como chegar

O Centro de Triagem foi montado no estádio de futebol da Arena Pantanal, localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.

Para chegar até o local por meio do transporte público, o cidadão pode embarcar na linha 609, que sai da Estação Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá.

Para quem pretende utilizar automóvel próprio para chegar à Arena Pantanal, poderá deixar o veículo no estacionamento do estádio.