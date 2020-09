3,7% dos caminhoneiros da BR-163/MT testaram positivo para reagente IgM do novo coronavírus

A ação de saúde do ´Nortão´ da BR-163, em Lucas do Rio Verde, encerrou a primeira semana com o atendimento de 503 caminhoneiros e acompanhantes, que tiveram a oportunidade de realizar testes rápidos de Covid-19 de forma gratuita. O balanço - referente ao período de 24 a 28 de agosto – aponta que 3,7% dos participantes tiveram o resultado positivo para o reagente IgM, indicando que estavam com a doença ainda na fase transmissiva. A iniciativa é realizada por meio de uma parceria entre a Concessionária Rota do Oeste, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Prefeitura de Lucas do Rio Verde e Rumo Logística.

Ao todo, a Rota do Oeste disponibiliza 1 mil testes rápidos a serem utilizados até 4 de setembro, no período da manhã, quando encerra a ação no posto Ciriema, localizado às margens da BR-163, no município de Lucas do Rio Verde.

Segundo os dados coletados pelas equipes da Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, 81% dos testes tiveram resultado não reagente para o novo coronavírus, 6% foram reagentes para IgG e 8,4% foram reagentes para IgG+IgM. A gerente de Vigilância em Saúde da Prefeitura, enfermeira Lucinéia Aparecida Rotili explica que existe diferença entre as três classificações e as medidas a serem adotadas para cada caso.

“O reagente positivo para IgG sugere que a pessoa já teve a doença e criou anticorpos, mas já sarou e não transmite mais. O resultado positivo para IgM indica que, no momento da testagem, a pessoa está infectada e ainda na fase transmissiva. Nesta situação, fazemos as orientações e encaminhamos para uma unidade de saúde. Já o reagente positivo para IgM+IgG indica que pode ser uma infecção tardia ou recente. Neste caso, verificamos se a pessoa teve algum sintoma há mais de 15 dias. Se sim, ela já saiu da fase transmissiva. Se os sintomas ocorreram antes desse período, também fazemos o encaminhamento porque ela pode estar com o vírus ativo”, explica a enfermeira.

O gerente de Sustentabilidade da Rota do Oeste, Wilmar Manzi, avalia que os resultados estão dentro do esperado, sempre reforçando a importância de manter os cuidados preventivos. Cita ainda que a primeira semana de atividade no norte de Mato Grosso foi bastante positiva. “Os caminhoneiros se mostraram muito receptivos, interessados em participar e atenciosos às explicações dos profissionais da saúde. É satisfatório poder levar esse tipo de serviço para a rodovia e contar com um apoio muito especial da Prefeitura e da Polícia Rodoviária Federal, que está atuando em todas as frentes da ação: parando os caminhoneiros, cadastrando e ainda realizando os testes”, comenta.

O caminhoneiro Cleomar dos Santos Oliveira, 34 anos, foi um dos participantes da ação e aprovou a iniciativa. Ele relata que continuou trabalhando durante a pandemia e adotou todos os cuidados preventivos, como uso do álcool em gel, higienização constante das mãos e uso de máscara.

“Hoje eu e meu filho fizemos o teste e os resultados foram negativos. Fico satisfeito em confirmar que não peguei a doença e isso só foi possível porque estão oferecendo o serviço de saúde na rodovia. É uma iniciativa muito boa para nós, caminhoneiros. Agora vou seguir viagem mais tranquilo e com segurança, sabendo que não fui contaminado e também não vou passar pra ninguém”, finaliza.

Rondonópolis – Nesta semana também é realizada a segunda etapa da ação de saúde voltada para caminhoneiros da BR-163/364, em Rondonópolis, com a oferta de mais *1,2 mil kits de testes gratuitos de Covid-19*. O atendimento aos motoristas profissionais será até 4 de setembro, das 8h às 16h, no *Posto da PRF, localizado no km 211, saída para Cuiabá*.

A atividade faz parte das ações promovidas por meio de parcerias firmadas entre iniciativas públicas e privadas ao longo do trecho sob concessão da BR-163. Esta frente de atuação é coordenada pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), Rumo, Trizy, PRF, Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis e tem a participação da Concessionária Rota do Oeste. A primeira etapa foi realizada no início do mês e contemplou mais de 1.700 caminhoneiros.