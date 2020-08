GUIA DA COZINHA

Ingredientes da Torta de limão superfácil

1 pacote de biscoito maisena triturado (200g)

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de raspas da casca de limão

1 clara

Raspas da casca de limão e rodelas de limão para decorar

Recheio

1 lata de leite condensado

1/2 xícara (chá) de suco de limão

1 caixa de creme de leite (200g)

1 envelope de gelatina em pó sem sabor



Modo de preparo

Em uma tigela, misture o biscoito, a manteiga, as raspas de limão e a clara até formar uma farofa úmida. Forre o fundo de uma fôrma de aro removível de 24cm de diâmetro com a massa e leve ao forno médio, preaquecido, por 8 minutos. Retire e deixe esfriar. Para o recheio, bata no liquidificador o leite condensado, o suco de limão, o creme de leite e a gelatina preparada conforme as instruções da embalagem por 1 minuto. Despeje sobre a massa da torta e leve à geladeira por 4 horas. Retire, desenforme e decore com raspas e rodelas de limão para servir.