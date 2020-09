Guia da cozinha

Ingredientes do sorvete com calda de frutas vermelhas



2 latas de leite condensado

2 e 1/2 xícaras (chá) de leite

5 colheres (sopa) de maisena

2 ovos (claras e gemas separadas)

1 caixa de creme de leite (200g)

Óleo para untar

Frutas vermelhas para decorar

Calda



2 xícaras (chá) de frutas vermelhas (morango, framboesa e amora)

2 colheres (sopa) de açúcar

1/3 de xícara (chá) de água



Modo de preparo



Em uma panela, em fogo médio, coloque o leite condensado, o leite, a maisena e as gemas, mexendo até engrossar. Desligue o fogo, deixe esfriar, adicione o creme de leite e as claras batidas em neve, e misture até ficar homogêneo. Despeje em uma fôrma de buraco no meio grande untada e leve ao congelador por 4 horas. Para a calda, leve todos ingredientes em uma panela, em fogo médio, e misture até formar uma calda não muito grossa. Desligue o fogo e deixe esfriar. Retire o sorvete do congelador, desenforme-o em um prato grande e regue com a calda. Decore com frutas vermelhas e sirva.

COLABORAÇÃO: Adriana Rocha