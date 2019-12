Salpicão de frango para o Natal

INGREDIENTES

– 1 kg de filé de frango cozido com sal

– 2 cenouras raladas

– 200g de uvas passas pretas sem caroço

– 100g de azeitonas pretas ou verdes

– 1 pimentão vermelho pequeno bem picado

– 1 maçã

– 300g de milho em conserva ou ervilhas frescas

– 2 cebolas pequenas

– Maionese para dar ponto

– 3 colheres de creme de leite sem soro

– Salsinha, sal, azeite e limão a gosto

– 300g batata palha

MODO DE PREPARO

Cozinhe o frango, desfie e reserve. Rale a cenoura no ralo mais fino e reserve. Pique a azeitona. Rale a cebola no ralo grosso e esprema para tirar todo o excesso de líquido. Misture com os outros ingredientes, inclusive com as passas, a salsa picada e a maçã cortada também em tirinhas sem casca. Acrescente o milho e ervilha. Tempere todos os ingredientes com sal, limão e azeite e coloque maionese, até dar ponto. Finalize com o creme de leite. Reserve na geladeira até a hora de servir. Para servir, misture um pouco da batata palha e arrume numa tigela. Cubra com o restante da batata e decore com ramos de salsa e pimentão em tiras.