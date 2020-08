Guia da cozinha

Ingredientes do risoto de limão siciliano

200g arroz arbório

15g óleo de coco

15ml vinho branco seco

1L de mirepoix (água, cebola, cenoura e salsão)

1 cebola

16g linhaça dourada

1/2 suco de limão siciliano

Sal rosa do himalaia

Cúrcuma

Pimenta-do-reino

Salsa

Cebolinha

Queijo

Parmesão

Orégano

Modo de preparo

Em uma panela aqueça o Mirepoix (água, cenoura, salsão e cebola). E em outra panela grande e funda, em fogo médio, aqueça o óleo de coco e adicione o arroz. Envolva todo o arroz na gordura. Adicione o vinho e misture.

Com a ajuda de uma concha adicione apenas o líquido do Mirepoix e não pare de mexer. Vá adicionando de concha em concha e mexendo sempre em fogo médio. Cuidado: Sempre deixe o arroz úmido, nunca pare de mexer.

Quando o arroz estiver ao dente, adicione mais uma concha e abaixe o fogo. Adicione a cebola e o sal, cúrcuma e pimenta-do-reino a gosto e experimente o tempero.

Adicione o queijo, a linhaça, raspas do limão e o suco do limão. Experimente e ajuste os temperos caso necessário. Observe se o Risoto está úmido e ao dente, decore com a mistura de parmesão e orégano sobre o risoto.