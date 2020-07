Tempo: 1h (+12h de molho)

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes do Risoto de carne com cogumelo

2 xícaras (chá) de funghi porcini (cogumelo seco)

1/2 xícara (chá) de manteiga

800g de filé-mignon em cubos

1 cebola picada

2 colheres (chá) de sal

1 colher (café) de pimenta-do-reino

3 xícaras (chá) de arroz carnaroli ou arbóreo

2 cubos de caldo de carne

2 litros de água

1 lata de creme de leite (300g)



Modo de preparo

Coloque o cogumelo em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Retire, corte em pedaços e reserve o líquido.

Em uma panela grande e com tampa, derreta metade da manteiga em fogo médio, frite a carne com a cebola e tempere com o sal e a pimenta. Retire e reserve.

Na mesma panela, frite os cogumelos em fogo alto no restante da manteiga e reserve junto com a carne.

Refogue o arroz na mesma panela por 2 minutos, em fogo alto. Abaixe o fogo e adicione o caldo de carne dissolvido na água aos poucos, sem parar de mexer, até cobrir o arroz. Coloque mais caldo a medida que o arroz for absorvendo o líquido. Continue esse processo até o arroz ficar al dente.

Acrescente a carne e o cogumelo reservados ao arroz e mexa até que todo o prato fique bem aquecido. Misture com o creme de leite, desligue o fogo e sirva em seguida.