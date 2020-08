Receitas com massa de cerveja

GUIA DA COZINHA

Ingredientes da massa de cerveja

Tempo: 1h30

Rendimento: 6 a 8 porções

Dificuldade: fácil

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

1 colher (café) de sal

1/3 de xícara (chá) de manteiga derretida

1 lata de cerveja (350ml)

Modo de preparo

Para a massa, em uma tigela, misture a carinha, o fermento, o sal, a manteiga e a cerveja, aos poucos, até formar uma massa homogênea e levemente pegajosa. Divida a massa em três partes iguais e reserve.

1) Ingredientes da pizza

1/3 da massa de cerveja

4 colheres (sopa) de molho de tomate

250g de queijo muçarela ralado

200g de presunto ralado

1 tomate em rodelas

Azeitona verde e orégano a gosto

Modo de preparo da pizza

Com uma das três partes da massa: abra-a em uma superfície enfarinhada até formar um disco. Coloque em uma fôrma de pizza e espalhe por cima o molho de tomate, a muçarela, o presunto, o tomate, a azeitona e o orégano. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos.

2) Ingredientes do pãozinho de provolone

1/3 da massa de cerveja

150g de queijo provolone em cubos

Azeite para pincelar

Queijo parmesão e orégano para polvilhar

Modo de preparo do pãozinho de provolone

Divida a segunda parte da massa em porções pequenas, abra na mão e recheie com os cubos de provolone. Coloque em uma fôrma untada, pincele com azeite, polvilhe com parmesão e orégano e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos. Só servir!

3) Ingredientes do pãozinho de doce de leite

1/3 da massa de cerveja

150g de doce de leite em cubos

Manteiga para pincelar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo do pãozinho de doce de leite

Divida a terceira parte da massa em porções pequenas, abra na mão e recheie com os cubos de doce de leite. Coloque em uma fôrma untada, pincele com manteiga, polvilhe com açúcar e canela e leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos. Sirva.