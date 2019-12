Pudim Prestígio para o Natal

Pudim prestígio – pudim de coco com calda de chocolate

INGREDIENTES

Pudim

• 1 lata de leite condensado (395g)

• 2 garrafinhas de leite de coco (400ml)

• 3 ovos inteiros

• 1 xícara de coco seco ralado (100g)

Calda

• 1/2 xícara de açúcar

• 1/4 xícara de cacau em pó (ou 1/2 xícara de chocolate em pó)

• 1 xícaras de leite

• 1 colher (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO

Pudim

Em um liquidificador coloque o leite condensado, o leite de coco, os ovos e o coco ralado.

Bata tudo muito bem por cerca de 5 minutos ou até que a mistura fique homogênea.

Transfira para uma forma com furo central (22cm) untada e polvilhada e coloque sobre outra forma com água quente para fazer um banho maria.

Em seguida leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 45 minutos ou até que o pudim esteja firme.

Depois de pronto, deixe esfriar completamente antes de desenformar e finalizar com a calda de chocolate que também já deve estar fria.

Calda

Em uma panela junte o açúcar, o chocolate em pó, o leite e a manteiga e leve ao fogo alto mexendo sempre até que a mistura engrosse levemente e solte do fundo da panela.

Reserve e deixe esfriar completamente.

Depois que a calda estiver fria, é só servir com o que quiser!