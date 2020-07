Pudim maçã do amor

Tempo: 1h (+4h de geladeira)

Rendimento: 6

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

2 envelopes de gelatina em pó sem sabor (24g)

5 colheres (sopa) de água

2 maçãs verdes sem sementes

1 lata de leite condensado

2 latas de suco de maçã (use a lata de leite condensado vazia para medir)



Calda:

2 xícaras (chá) de groselha

1 xícara (chá) de água

1 colher (sobremesa) de maisena

1 caixa de gelatina em pó sabor morango ou cereja

1 colher (sopa) de glucose

Modo de preparo:

Hidrate as gelatinas na água e dissolva em banho-maria. Bata no liquidificador com os demais ingredientes do pudim e coloque em uma fôrma de buraco no meio de 20cm de diâmetro molhada ou em fôrmas individuais para pudim. Leve à geladeira por 4 horas. Em uma panela, coloque a groselha, a água, a maisena e leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar levemente. Acrescente o pó da gelatina e a glucose e misture bem. Deixe esfriar. Desenforme o pudim e sirva regado com a calda.