Pudim de milho

Ingredientes

Massa:

1 lata de leite condensado

2 latas de leite (na medida da lata de leite condensado)

1 lata de milho em conserva escorrido

3 ovos

Calda:

1 xícara (chá) de açúcar

2 xícaras de água

Modo de preparo

1 . Bata bem os ovos no liquidificador. Em seguida, acrescente o leite condensado, o leite e o milho, e bata por mais dois minutos.

2 . Derreta o açúcar até que ele fique moreno. Após isso, acrescente a água e deixe engrossar. Coloque-o em uma forma redonda.

3 . Despeje a massa do pudim por cima do açúcar derretido e leve ao forno médio por 45 minutos, dentro de uma assadeira redonda com água (para cozinhar em banho-maria).

4 . Leve à geladeira após o cozimento e sirva gelado.

Dica: Se preferir, substitua a calda por canela em pó na hora de servir. Nesse caso, unte a fôrma com um pouquinho de óleo.