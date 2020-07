Pernil de panela

Tempo: 1h30 (+3h de geladeira)

Rendimento: 6

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de cachaça

3 dentes de alho descascados

1 folha de louro

Suco de 1 limão

1 cebola pequena picada

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

1 pedaço de pernil com osso de 1,8kg

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de manteiga

Farofa de cenoura:

2 colheres (sopa) de margarina

1 cenoura grande ralada

2 xícaras (chá) de farinha de milho

Sal e pimenta-do-reino picada a gosto

Modo de preparo:

Bata no liquidificador a cachaça, o alho, o louro, o suco de limão, a cebola, sal, pimenta e cheiro-verde. Esfregue no pernil e deixe descansar por 3 horas na geladeira. Aqueça uma panela grande com o óleo e a manteiga e doure o pernil. Cozinhe com a panela tampada por 1 hora ou até amaciar adicionando água de vez em quando, conforme for secando. Para a farofa, aqueça uma frigideira com a margarina e refogue a cenoura por 5 minutos. Adicione a farinha, o sal, a pimenta e refogue por 2 minutos. Sirva acompanhando o pernil.