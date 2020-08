Guia da Cozinha

Ingredientes do pão de queijo recheado com Catupiry

3 xícaras (chá) de polvilho doce

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1 e 1/2 xícara (chá) de água

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de sal

3 xícaras (chá) de queijo de minas padrão (meia cura) ou canastra ralado

3 ovos



Recheio

1 xícara (chá) de requeijão tipo Catupiry



Modo de preparo

Coloque o polvilho em uma vasilha. Em uma panela, em fogo médio, coloque o leite, a água, o óleo, o sal e misture. Assim que levantar fervura, retire do fogo e despeje sobre o polvilho. Mexa com uma colher até ficar homogêneo e amasse com as mãos, desfazendo os grumos. Acrescente o queijo e misture. Adicione os ovos, um a um, amassando a massa a cada adição. Leve à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira, abra uma pequena porção da massa na palma da mão, coloque o Catupiry® e modele uma bolinha. Coloque os pães de queijo em uma fôrma retangular média, deixando espaço entre eles, e leve ao forno médio, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar levemente. Retire do forno e sirva.