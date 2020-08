O verdadeiro hambúrguer gourmet em apenas 15 minutos...

Guia da Cozinha

Ingredientes do hambúrguer gourmet

200g de carne moída de primeira

2 fatias de muçarela

2 fatias de bacon

1 pão de hambúrguer com gergelim

Maionese (temperar com ingredientes de sua preferência, pode ser alho, ervas, pimenta)

Alface

Tomate

Sal e pimenta a gosto

Batata frita ou onion rings

Modo de preparo

Misture a carne delicadamente e modele o disco de hambúrguer. Importante não misturar nem apertar muito, pois a carne fica dura, quanto menos misturar ou apertar, mais macio será.

Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque um fio bem pequeno de óleo, tempere o hambúrguer com sal e pimenta. Depois grelhe de um lado, até a lateral da carne mudar de cor e começar a aparecer gotículas de sangue sobre a carne.

Vire o hambúrguer e continue em fogo alto, por mais 2 minutos. Coloque o bacon na frigideira. Depois acrescente a muçarela sobre o hambúrguer. Adicione 20ml de água na frigideira para derreter o queijo e tampe a frigideira

Após a água secar, coloque o pão cortado ao meio sobre a frigideira para selar. Monte o hambúrguer colocando o alface, o tomate, o hambúrguer, o bacon, a maionese temperada e o pão.

Dica: o alface deve ficar sempre abaixo do hambúrguer, para que os sucos da carne não escorram e encharquem o pão.