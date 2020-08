Guia da Cozinha

Ingredientes do brownie recheado

4 ovos

1 xícara e 1/2 de açúcar

200g de chocolate meio amargo

3 col. de sopa de manteiga

1/2 xícara. de chocolate em pó

1 xícara de farinha de trigo

Para o creme de chocolate branco

1 caixinha de leite condensado

200g de creme de leite

4 colheres de sopa de leite em pó

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de farinha de trigo

500 ml de leite

250 g de chocolate branco

2 colheres de sopa de manteiga

Para o creme de chocolate ao leite

1 caixinha de leite condensado

200g de creme de leite

1 colher de essência de baunilha

4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%

2 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de farinha de trigo

400 ml de leite

400 g de chocolate ao leite ou meio amargo

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de Preparo

Para a massa do brownie, preaqueça o forno a uma temperatura de 180°C. Na batedeira, em velocidade alta, bata os ovos e o açúcar até formar um creme claro e fofinho. Em uma tigela grande, em banho-maria, derreta o chocolate picado junto com a manteiga. Desligue o fogo e retire a tigela do banho-maria. Com um fouet, misture o chocolate, já derretido, com o creme que está na batedeira. Em seguida, acrescente o chocolate em pó, misture bem, e depois adicione a farinha de trigo. Continue misturando. Coloque a massa em uma assadeira com papel manteiga ou untada e espalhe por toda forma, leve ao forno por cerca de 40 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.

Para o creme branco, dissolva o leite em pó, amido de milho e a farinha de trigo no leite condensado, creme de leite e um pouco de leite com o fogo desligado. Depois ligue o fogo e mexa sem parar. Em seguida, junte o restante dos ingredientes e mexa até engrossar. Desligue o fogo, coloque o creme em uma tigela de vidro, cubra-a bem com filme PVC e deixe esfriar completamente.

Para o creme de chocolate ao leite, com gofo deslgado, dissolva o chocolate em pó, amido de milho e a farinha de trigo no leite condensado e creme de leite. Ligue em fogo médio e mexa sem parar. Em seguida, junte o restante dos ingredientes e misture até engrossar. Desligue o fogo e coloque o creme em uma tigela de vidro e cubra bem com filme PVC e deixe esfriar completamente.

Coloque o recheio na manga de confeitar e faça uma decoração no brownie. Depois, é só servir!