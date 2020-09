Mousse de morango diet

Guia da cozinha

Ingredientes:

1 caixa de gelatina de morango zero

1 pote de iogurte natural desnatado (170g)

2 xícaras (chá) de ricota amassada

Folhas de hortelã para decorar

Calda:

2 xícaras (chá) de morango picado

4 colheres (sopa) de adoçante tipo forno e fogão

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Prepare a gelatina de acordo com as informações da embalagem e bata no liquidificador com o iogurte e a ricota até ficar homogêneo. Despeje em taças para sobremesa individuais e leve à geladeira por 3 horas. Para a calda, leve todos os ingredientes ao fogo baixo, mexendo algumas vezes, até formar uma geleia. Desligue e deixe esfriar. Retire as sobremesas da geladeira, divida a calda entre elas, decore com hortelã e sirva em seguida.

Colaborador: Ângela Cardoso/fernando Santos