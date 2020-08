GUIA DA COZINHA

Ingredientes:

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 clara batida em neve

Calda

Polpa de 2 maracujás

1/2 xícara (chá) de água

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de maisena



Modo de preparo

Para fazer essa receita de mousse de maracujá, em uma panela, polvilhe a gelatina sobre o suco e deixe descansar por 5 minutos. Leve ao fogo baixo, em banho-maria, para dissolver, sem deixar ferver. Misture com o leite condensado e o creme de leite, despeje em uma tigela e misture a clara com uma colher. Leve à geladeira por 2 horas.

Bata a polpa com metade da água no liquidificador, usando a tecla pulsar, somente para soltar as sementes. Despeje em uma panela, acrescente o açúcar, a maisena dissolvida na água restante e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Deixe esfriar e espalhe sobre a mousse. Sirva.

COLABORAÇÃO: Mariana Maluf Boszczowski