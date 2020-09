Guia da Cozinha

Ingredientes da Moqueca de Camarão:

12 camarões rosa extra grandes

4 Tomates

2 dentes de alho

1 pimentão vermelho em rodelas

1 pimentão amarelo em rodelas

1 cebola

Salsinha picada

Sal

Pimenta do reino

Azeite de dendê

1 garrafa de leite de Cocô



Modo de Preparo:

Tempere os camarões com sal e pimenta do reino e reserve. Refogue a cebola e o alho no azeite. Em seguida, junte os pimentões e, depois, o tomate picado sem sementes e refogue até que cozinhem bem. Acrescente a salsinha e coloque 1 colher de chá de azeite de dendê.

Quando começar a formar um molho, coloque o leite de cocô, o sal, e os camarões. Mantenha o fogo baixo por uma média de 8 a 10 minutos para o molho apurar e o camarão cozinhar. Sirva na sequência.