MOLHO PARA CACHORRO-QUENTE

INGREDIENTES

1 kg de salsicha

400 g de molho de tomate

4 tomates sem sementes picados

1 cebola grande ralada

1 pimentão picado

3 dentes de alho amassados

2 lata de milho verde

3 colheres de óleo

sal e cheiro-verde a gosto

MODO DE PREPARO

1-Em uma panela com o óleo, refogue o alho e a cebola.

2-Adicione o pimentão, os tomates, o sal e o cheiro-verde.

3-Misture bem e deixe ferver por 5 minutos.

4-Acrescente o molho de tomate, o milho e as salsichas inteiras ou picadas em rodelas.

5-Deixe cozinhar por 10 minutos e sirva com pãezinhos.