Merluza de legumes

Tempo: 30min

Rendimento: 6

Dificuldade: fácil

Ingredientes da Merluza com legumes

1 xícara (chá) de brócolis em buquês

1 xícara (chá) de cenoura fatiada na diagonal

1 xícara (chá) de vagem fatiada

2 colheres (sopa) de manteiga

6 filés de merluza

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 lata de milho verde escorrido

2 colheres (sopa) de salsa picada



Modo de preparo

Cozinhe o brócolis, a cenoura e a vagem por 5 minutos no vapor. Derreta metade da manteiga em uma frigideira grossa, em fogo alto e doure o peixe temperado com sal e pimenta, 2 de cada vez. Transfira para uma travessa e reserve. Aqueça uma panela com o restante da manteiga, em fogo médio, despeje os legumes cozidos, o milho e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta e transfira para a travessa com o peixe. Polvilhe com a salsa e sirva.