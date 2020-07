Macarrão de legumes

Tempo: 30min

Rendimento: 4

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

2 cenouras em tiras finas

1 abobrinha em tiras finas

4 colheres (sopa) de azeite

3 tomates sem sementes picados

1 envelope de tempero em pó para legumes

1/2 xícara (chá) de hortelã picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto



Carne:

4 bifes de maminha

Sal a gosto

3 colheres (sopa) de óleo

Modo de preparo:

Cozinhe a cenoura e a abobrinha no vapor até ficar al dente. Retire e reserve. Aqueça uma panela com o azeite, o tomate, o tempero, a hortelã, sal e pimenta e refogue por 3 minutos. Adicione a cenoura e a abobrinha e transfira para uma travessa. Tempere a carne com sal a gosto e frite no óleo por 2 minutos de cada lado ou até dourar. Sirva.