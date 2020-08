Guia da cozinha

Ingredientes do macarrão de forno com requeijão

2 xícaras (chá) de molho de tomate

1 lata de creme de leite (300g)

2 latas de água (use a lata de creme de leite vazia para medir)

1 lata de ervilha escorrida

1 xícara (chá) de cenoura em cubos

2 xícaras (chá) de requeijão cremoso

1 xícara (chá) de presunto em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pacote de macarrão tipo penne (500g)

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

4 colheres (sopa) de farinha de rosca

Modo de preparo

Em uma vasilha, misture o molho de tomate, o creme de leite, a água, a ervilha, a cenoura, metade do requeijão, o presunto e tempere com sal e pimenta. Acrescente o macarrão e misture. Despeje em um refratário grande e alto, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos. Retire o papel, misture o requeijão restante e polvilhe com o parmesão misturado com a farinha de rosca. Volte ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar. Deixe descansar por 10 minutos e sirva.

COLABORAÇÃO: Mariana Maluf Boszczowski