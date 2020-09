Guia da cozinha

Ingredientes do Filé Mignon folhado

1 peça de filé mignon (1kg aproximadamente)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 dentes de alho picados

1 e 1/2 xícara (chá) de queijo provolone em cubos

1 xícara (chá) de azeitona verde sem caroço

1 pacote de massa folhada (400g)

Manteiga para untar e pincelar



Modo de preparo

Tempere a peça de filé mignon com sal, pimenta e o alho. Faça furos na carne e recheie com cubos de queijo provolone e azeitonas verdes. Embale a carne na massa folhada e coloque em uma fôrma untada. Pincele com a manteiga, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos. Retire o papel e asse por mais 10 minutos ou até dourar. Transfira o filé mignon folhado para uma travessa e sirva em seguida.

COLABORAÇÃO: Adriana Rocha