Esfirra aberta de carne moída

Guia da cozinha

Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de óleo

1 e 1/2 xícara (chá) de água morna

1 ovo

1 colher (sopa) de sal

2 colheres( sopa) de açúcar

15g de fermento biológico fresco

500g de farinha de trigo

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Recheio:

500g de carne moída

1 cebola pequena

2 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta síria a gosto

2 tomates sem pele e sementes picados



Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ingredientes da massa, menos a farinha, até ficar homogêneo. Despeje em uma tigela, acrescente a farinha, aos poucos, e misture até desgrudar das mãos. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma tigela misture todos os ingredientes do recheio. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo e corte em círculos. Espalhe o recheio e dobre levemente as bordas. Disponha em uma fôrma untada e leve para ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar. Sirva.