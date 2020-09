Guia da cozinha

Ingredientes do croquete de berinjela sequinho e crocante

6 berinjelas descascadas e picadas

3 batatas médias

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (café) de noz-moscada em pó

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 ovo

3 colheres (sopa) de farinha de rosca

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de farinha de trigo para empanar

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritar



Modo de preparo

Em uma panela, coloque a berinjela, sal, cubra com água e deixe cozinhar por 20 minutos ou até amaciar.

Retire do fogo, escorra a água e deixe esfriar. Aperte a berinjela com as mãos para retirar toda a água.

Passe as batatas pelo espremedor, junte o parmesão, tempere com sal e pimenta a gosto, a noz-moscada e a salsa.

Misture bem, adicione o ovo, a farinha de rosca e a farinha de trigo. Faça os croquetes, passe na farinha de trigo e frite.

Colaborador: Mirian Soro