Ingredientes do Colomba Pascal de chocolate

250g de açúcar

200g de manteiga

6 gemas

3 ovos

250ml de suco de laranja

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de óleo emulfisicante para pães

1 colher (sopa) de essência de panetone

1 colher (sopa) de essência de amêndoas

1kg de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

300g de chocolate meio amargo picado

1 fôrma própria para colomba

50g de fermento biológico

1 e 1/2 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Cobertura

300g de açúcar de confeiteiro

200g de farinha de trigo

4 claras

Modo de preparo

Para a fermentação, desmanche o fermento com o açúcar, a água e a farinha de trigo. Mexa bem e deixe descansar por 30 minutos. Para fazer a massa: Junte o açúcar, a manteiga, as gemas, os ovos, o suco de laranja, o sal e o emulsificante. Misture bem e adicione as essências. Em seguida, acrescente a fermentação e misture até a massa ficar homogênea. Coloque a farinha aos poucos para obter uma massa mais macia. Deixe crescer por 30 minutos. Adicione o chocolate em pó e os pedaços de chocolate. Divida a massa em três partes, coloque na fôrma. Deixe crescer por mais 15 minutos. Leve ao forno, preaquecido, (aproximadamente 170 graus), mais 40 minutos. Desligue o forno, deixe esfriar e polvilhe os ingredientes da cobertura. Embrulhe de forma artesanal.