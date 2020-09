Guia da cozinha

Cocada da Amélia

Ingredientes

1 kg de açúcar

500g de coco fresco (pode ser aquele congelado)

300 ml de leite

1 lata de leite condensado

Modo de preparo

Junta todos os ingredientes em uma panela grande. Deixe ferver até ficar no ponto de brigadeiro, soltando do fundo. Unte uma forma de bolo ou uma superfície lisa com manteiga (como a bancada da pia). Espere ficar morno para cortar.

Dicas: Não pode cortar fria, senão ela não desgruda. Muito cuidado ao despejar, porque a calda de açúcar estará fervendo. O leite condensado é opcional.