ceviche de tilápia

Deixe o peixe em cubos de molho em 3/4 do suco de limão durante 3 horas. Escorra o líquido. Misture o peixe com a pasta de alho, molho de pimenta, tomate, cebola, coentro, a salsinha, a cebolinha e o restante do suco de limão. Tempere com sal e pimenta a gosto.