Tempo: 45min

Rendimento: 30 unidades

Dificuldade: fácil

Ingrediente do Casadinho de ameixa e abacaxi

2 latas de leite condensado

4 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de abacaxi em calda escorrido e picado

1/2 xícara (chá) de coco ralado

1 xícara (chá) de ameixa seca triturada

Açúcar cristal para enrolar



Modo de preparo

Leve uma panela ao fogo médio com metade do leite condensado, da manteiga e o abacaxi, mexendo até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Desligue e deixe esfriar. Leve outra panela ao fogo médio com o leite condensado e a manteiga restantes, o coco e a ameixa, mexendo sempre até engrossar. Desligue e deixe esfriar. Com as mãos untadas, modele bolinhas pequenas de cada brigadeiro e una uma bolinha de cada sabor, modelando os casadinhos. Passe por açúcar cristal, coloque em forminhas de papel e sirva em seguida.