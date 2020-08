Guia da Cozinha

Ingredientes do Café Gelado

1 colher (chá) de gelatina sem sabor

1 xícara (chá) de café pronto frio

1 lata de creme de leite gelada e sem soro

7 colheres (sopa) de açúcar

Chantilly a gosto para servir



Modo de preparo

Para fazer o seu café gelado e cremoso, misture a gelatina sem sabor no café pronto frio e mexa até dissolver tudo. Depois, coloque a lata de creme de leite, o açúcar e a mistura do café com a gelatina no liquidificador. Bata tudo por aproximadamente 1 minuto ou até que todos os ingredientes estejam bem misturados. Despeja em taças ou copos de sua preferência e coloque na geladeira durante 1 hora para ficar bem geladinho e cremoso. Retire, enfeite com chantilly – a quantidade fica a gosto de quem vai beber – e polvilhe com cacau ou pó de café para ficar bem bonito. Prontinho, é só servir!