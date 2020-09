Guia da Cozinha

Ingredientes do brownie recheado com sorvete



5 colheres (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de chocolate ao leite picado

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

4 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 e 1/2 xícara (chá) de sorvete de flocos amolecido

500g de chocolate ao leite fracionado picado

Margarina para untar



Modo de preparo



Derreta a manteiga e o chocolate ao leite picado em banho-maria ou no micro-ondas. Adicione a farinha, o chocolate em pó, os ovos, o açúcar e o bicarbonato, mexendo até obter uma massa homogênea. Despeje em uma fôrma de 30cm x 22cm, untada e forrada com papel-manteiga untado, e leve ao forno médio (180ºC), preaquecido, por 30 minutos ou até assar. Espere amornar, desenforme e corte em quadrados de 5cm x 5cm. Corte os quadrados ao meio no sentido do comprimento e recheie com uma porção do sorvete. Coloque um palito de sorvete no centro do docinho e leve ao congelador por 2 horas. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no micro-ondas e banhe os brownies, escorrendo o excesso. Disponha sobre papel-manteiga e leve ao congelador por mais 20 minutos antes de servir ou até o momento de servir.

COLABORAÇÃO: Ângela Cardoso/Fernando Santos