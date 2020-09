Broa crocante de fubá

Guia da cozinha

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de fubá

1 xícara (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de erva-doce

1/2 xícara (chá) de açúcar

3 ovos

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

5 colheres (sopa) de óleo

5 colheres (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de leite

Óleo para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o fubá, a farinha, o sal, a erva-doce, o açúcar e reserve. Bata no liquidificador os ovos, o bicarbonato, o óleo, a margarina e o leite por 1 minuto. Despeje sobre os ingredientes secos e misture com uma colher até formar uma massa homogênea e macia que desgrude das mãos. Se necessário, junte mais farinha. Pegue porções da massa e modele bolas médias com as mãos untadas. Transfira para uma fôrma grande untada e polvilhada com fubá, um do lado do outro. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar levemente. Retire, polvilhe com fubá e sirva.

COLABORAÇÃO: Adriana Rocha