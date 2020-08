GUIA DA COZINHA

Ingredientes do Brigadeiro sem lactose



1 lata de leite condensado de soja

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de margarina

Margarina para untar

Chocolate granulado sem lactose para decorar

Modo de preparo



Em uma panela, misture o leite condensado de soja, o chocolate em pó e a margarina. Leve ao fogo baixo, mexendo até que engrosse essa mistura e desgrude do fundo da panela.

Depois, transfira para um prato e reserve, até ele esfriar. Use a margarina para untar as mãos e modele bolinhas do seu brigadeiro sem lactose. Passe pelo chocolate granulado e coloque em forminhas de papel. Prontinho, agora é só atacar. Ops, servir!